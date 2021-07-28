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  3. Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılmasıyla net konuştu: 6 Eylül'de açmakta kararlıyız

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılmasıyla net konuştu: 6 Eylül'de açmakta kararlıyız

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları 6 Eylül'de yüz yüze eğitime açmakta kararlı olduklarını dile getirerek tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılmasıyla net konuştu: 6 Eylül'de açmakta kararlıyız

Koronavirüs salgınında vakaların artmasıyla okulların açılıp açılmayacağı da merak konusu oldu. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk," Okulların 6 Eylül’de açılması bizler için son derece önemli. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sabrı konusunda müteşekkiriz. Okulları açmak konusunda çok kararlıyız"  ifadelerini kullandı.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılmasıyla net konuştu: 6 Eylül'de açmakta kararlıyız

TÜRKİYE OKULLARI EN ÇOK KAPATAN İKİNCİ ÜLKE

Öte yandan Türkiye OECD ülkeleri arasında salgın döneminde okulları en çok kapatan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

OKULLARIN AÇILMASI ÖNEMLİ

Çok sayıda uzman gelecek nesillerin iyi bir eğitim almaları için okulların açılmasının şart olduğunu vurguluyor.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılmasıyla net konuştu: 6 Eylül'de açmakta kararlıyız

Tayfun Altuntaş
Editör
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