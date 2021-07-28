Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılmasıyla net konuştu: 6 Eylül'de açmakta kararlıyız

Koronavirüs salgınında vakaların artmasıyla okulların açılıp açılmayacağı da merak konusu oldu. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk," Okulların 6 Eylül’de açılması bizler için son derece önemli. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sabrı konusunda müteşekkiriz. Okulları açmak konusunda çok kararlıyız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE OKULLARI EN ÇOK KAPATAN İKİNCİ ÜLKE

Öte yandan Türkiye OECD ülkeleri arasında salgın döneminde okulları en çok kapatan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

OKULLARIN AÇILMASI ÖNEMLİ

Çok sayıda uzman gelecek nesillerin iyi bir eğitim almaları için okulların açılmasının şart olduğunu vurguluyor.