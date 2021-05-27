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  3. SON DAKİKA| Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı "57 bin mesai arkadaşımızın daha randevuları açıldı"

SON DAKİKA| Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı "57 bin mesai arkadaşımızın daha randevuları açıldı"

SON DAKİKA| Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşılama hakkında bilgiler paylaştı. Bakan Ziya Selçuk " 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevuları açıldı" diyerek müjdeyi verdi.

SON DAKİKA| Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı "57 bin mesai arkadaşımızın daha randevuları açıldı"

SON DAKİKA haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımla aşılama hakkında bilgiler paylaştı. Bakan Selçuk, öğretmen ve eğitim çalışanlarının öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğinin duyururken aşılanan toplam eğitim çalışanı sayısını da açıkladı.

"57 BİN MESAİ ARKADAŞIMIZIN RANDEVULARI AÇILDI"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması hakkında bilgi veren Bakan Ziya Selçuk, son durumu paylaştı. Toplamda 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşı olduğunu bildiren Bakan Ziya Selçuk, öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini de ifade etti.

SON DAKİKA| Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevuları açıldı

Bakan Selçuk açıklamasında "Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle..." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA| Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevuları açıldı

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