Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı kapsamında, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları da açıklandı.

Adaylar sonuçlara "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Adaylar sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihlerini ay, gün, ve yıl olarak girdikten sonra istenen güvenlik kodunu girip sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, nakil sonuçlarının açıklanmasına ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.

Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti." dedi.

OKULLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 95 OLDU

Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Özer, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranının yüzde 95 olarak gerçekleştiğini anımsatarak," Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." İfadesini kullandı.

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI 6 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ 20 AĞUSTOS'TA BİTECEK

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.