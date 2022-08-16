Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı!

20 bin öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 01-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Mülakata çağırılan ve büyük bir heyecanla sözlü sınavlara katılım gerçekleştiren öğretmen adayları, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde sona eren sözlü sınav mülakatlarının sonuçları bugün yayınlandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DUYURDU

Duyuru Milli Eğitim Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla yapıldı. Adaylar, sonuçlarını e-devlet hesapları üzerinden sorgulayabilecekler.

? 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımına İlişkin Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı



?https://t.co/Ulzg0LKl6u — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) August 16, 2022

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