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  3. Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından açık öğretim lisesi öğrencilerine müjde: 8 dönem şartı 5'e düşürüldü

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından açık öğretim lisesi öğrencilerine müjde: 8 dönem şartı 5'e düşürüldü

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim liselerindeki 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için aranan gerekli 8 dönem şartını kaldırdı, yeni dönemde mezun olmak için aranan dönem şartı 5 olarak uygulanacak. Konuya ilişkin konuşan Bakan Mahmut Özer," Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek." dedi.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından açık öğretim lisesi öğrencilerine müjde: 8 dönem şartı 5'e düşürüldü

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla il müdürlüklerine açık öğretim okullarına ilişkin gönderilen yazıda sınavların aralık ayında yapılmasının planlandığı kaydedildi. 

Bu doğrultuda açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin, akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından açık öğretim lisesi öğrencilerine müjde: 8 dönem şartı 5'e düşürüldü

5 DÖNEM ŞARTI UYGULANACAK

18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırıldı. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak. 

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkân sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından açık öğretim lisesi öğrencilerine müjde: 8 dönem şartı 5'e düşürüldü

18 YAŞ VE ÜSTÜNÜ KAPSIYOR

Bakanlığın yetişkin eğitimleri için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şu açıklamada bulundu:
"18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkân sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek."
 
18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarında bir sonraki aşamaya geçişlerindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kararın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından açık öğretim lisesi öğrencilerine müjde: 8 dönem şartı 5'e düşürüldü

Tayfun Altuntaş
Editör
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