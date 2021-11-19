Anadolu Efes 98 - 77 Monaco | MAÇ SONUCUOkullardaki törenler iptal mi edildi? | Tören ve etkinlikler yapılmayacak mı? | MEB son dakika açıklamasıSon dakika | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildiOn Numara sonuçları 19 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 19 Kasım 2021Kevin De Bruyne koronavirüse yakalandı!TV8 canlı yayın Kırmızı Oda 52. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm YouTube izleShow TV canlı yayın Aziz 3. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm YouTube izleKevin De Bruyne kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Kevin De Bruyne koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Prof. Dr. Unutmaz'dan koronavirüse ilişkin sevindiren açıklama: Müthiş etkiliSon dakika: 19 Kasım 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiği belirtildi.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinlikleri tedbir amaçlı iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgiler anımsatıldı. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını ifade etti.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir"

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT