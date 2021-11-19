Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinlikleri tedbir amaçlı iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgiler anımsatıldı. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını ifade etti.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir"

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.