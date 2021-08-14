Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim hazırlığı: 81 ile yazı gönderildi

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda okullarda yapılamayan yüz yüze eğitimin bu yıl yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Habertürk'ün haberine göre 2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.