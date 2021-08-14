Ameliyatın ardından dikişleriyle çekimlere koştu! Seren Serengil'in son hali sevenlerini korkuttu!Son dakika | Bartın'daki selde kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulunduSon dakika | Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim hazırlığı: 81 ile yazı gönderildiBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek tek saydı: Okulla ilişkili tüm sektörler aşılanmalıAras Bulut İynemli ile aşk yaşadıkları konuşulan Damla Sönmez ilk kez açıkladı! Her şeyi anlattıRTÜK harekete geçti! Hepsinin fişin çekecek: Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayından kalkacak14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Mesaj (Contact) TRT 2'deKastamonu Valiliğinden 300 ceset iddiası üzerine açıklama14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Görevimiz Tehlike 4 TRT 1'de14 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye / Kolaj TV8'de
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim hazırlığı: 81 ile yazı gönderildi

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim hazırlığı: 81 ile yazı gönderildi

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda okulların yüz yüze eğitime göre hazırlanması istendi.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim hazırlığı: 81 ile yazı gönderildi

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda okullarda yapılamayan yüz yüze eğitimin bu yıl yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Habertürk'ün haberine göre 2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT