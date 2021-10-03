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  3. Son dakika | Milli Güreşçi Fazlı Eryılmaz dünya üçüncüsü oldu

Son dakika | Milli Güreşçi Fazlı Eryılmaz dünya üçüncüsü oldu

Son dakika haberi... Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 74 kg’da ülkemizi temsil eden Fazlı Eryılmaz, Belarus’tan Azamat Nurykau’yu 2-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Eryılmaz, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını kazandırdı.

Son dakika | Milli Güreşçi Fazlı Eryılmaz dünya üçüncüsü oldu

Son dakika haberi... Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası ülkemiz adına büyük bir başarıya sahne oldu.

Milli sporcu Fazlı Eryılmaz, üçüncülük maçında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau ile karşılaştı. Eryılmaz, serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Fazlı Eryılmaz, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

FAZLI ERYILMAZ KİMDİR?

Milli Güreşçi Fazlı Eryılmaz Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Bu Eryılmaz'ın ilk başarısı değil. Eryılmaz, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupasında ise turnuvayı bronz madalyayla tamamlamıştı.

Fazlı Eryılmaz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Fazlı Eryılmaz kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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