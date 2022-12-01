Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası bildiri yayımlandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 3 saat 10 dakika süren toplantı MGK toplantısı sonrası bildiri yayımlandı.

MGK bildirisinde yer alan ifadeler şöyle:

Toplantıda; PKK/KCK-PYD/YPG-SDG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş; çöküş sürecine giren PKK/KCK terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür.

Son dönemde Irak’ta müşahede edilen hadiselerin, güvenlik ve istikrara menfi yansımaları ile PKK/KCK terör örgütünün bu durumu istismar ederek alan kazanma ve ikili ilişkilerimize zarar verme çabaları ele alınmış: terör örgütleri ile mücadelede müşterek bir anlayış çerçevesinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler

"YUNANİSTAN'IN EYLEMLERİ ELE ALINMIŞTIR"

Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan’ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

NATO çerçevesinde icra edilen faaliyetleri dahi sabote edecek ve uluslararası sularda seyreden sivil gemilere ateş açtıracak kadar akıl ve mantıktan uzaklaşan Yunanistan Yönetimi'nin beyhude çabalarına karşı milletimizin hak ve menfaatlerinin muhafazası için uluslararası hukuk çerçevesindeki her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz kuvvetle vurgulanmıştır.

Gayri askerî statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.

Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler

ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz’de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

Türkiye’nin, Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması için yürüttüğü çok boyutlu faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği vurgulanarak tüm ülkeler kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir.

ERMENİSTAN - AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ

Ermenistan, Azerbaycan’a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış; Ermenistan yönetimine, kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülüklerini yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır.

Kalıcı barışa ulaşılması için yoğun gayret sarf eden Azerbaycan'a yönelik güçlü destek teyit edilmiş; başta bölge ülkeleri olmak üzere meseleye müdahil olan tüm aktörlerin, anlaşmazlıkları derinleştirmek yerine kalıcı çözüme samimiyetle katkı sunmasının önemi vurgulanmıştır.

Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler

UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna’da sürmekte olan savaşın, bir an evvel sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği belirtilmiş; Türkiye'nin, tahıl koridorunun tesisi ve esir değişiminin gerçekleştirilmesi girişimlerinde olduğu gibi barışın sağlanması ve insani kriz ile küresel ölçekteki zararların hafifletilmesi için gayret sarf etmeyi sürdüreceği ifade edilmiştir.

LİBYA'DAKİ SON DURUM

Libya’daki son gelişmelerin, büyük fedakârlıklarla tesis edilen huzur ve diyalog ortamına halel getirmemesi ve halkın iradesinin önünde engel teşkil etmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Ülkenin geleceğinde önemli bir rol oynayacak adil, hür ve muteber seçimlerin, demokratik usullere uygun şekilde ve bir an evvel gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadelerSon dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! Türkiye'deki yabancı ve Suriyeli sayısı belli oldu! İşte rakam rakam detaylar...
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! Türkiye'deki yabancı ve Suriyeli sayısı belli oldu! İşte rakam rakam detaylar...
İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var
İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın nefret söylemleri bitmek bilmiyor! Şimdi de hafızlık öğrencilerini hedef aldı!
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın nefret söylemleri bitmek bilmiyor! Şimdi de hafızlık öğrencilerini hedef aldı!
Son dakika | Bursa'nın Osmangazi ilçesinde termik santral yakınlarında uçak düştü! Ölüler var!
Son dakika | Bursa'nın Osmangazi ilçesinde termik santral yakınlarında uçak düştü! Ölüler var!
Son Haberler
Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler
Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
Milyonlar merakla bekliyordu! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu
Milyonlar merakla bekliyordu! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu
Ünlü manken Burcu Esmersoy'a bakan bir daha baktı! Yaşını duyan inanamadı: "Yaş aldıkça güzelleşiyor"
Ünlü manken Burcu Esmersoy'a bakan bir daha baktı! Yaşını duyan inanamadı: "Yaş aldıkça güzelleşiyor"
İki genç evlerinde ölü bulundu!
İki genç evlerinde ölü bulundu!
Milyonlar bu haberleri bekliyor! TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol EYT ve asgari ücret hakkında konuştu!
Milyonlar bu haberleri bekliyor! TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol EYT ve asgari ücret hakkında konuştu!
Çok Okunanlar
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...
Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...
Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
Müge Anlı programda çılgına döndü! O görüntüler sonrası esti gürledi: "Böyle adamların birkaç tanesini Taksim'de sallandıracaksın"
Müge Anlı programda çılgına döndü! O görüntüler sonrası esti gürledi: "Böyle adamların birkaç tanesini Taksim'de sallandıracaksın"
Başkan Erdoğan, 'Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı! "Türkiye Yüzyılına hazırlanıyoruz"
Başkan Erdoğan, 'Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı! "Türkiye Yüzyılına hazırlanıyoruz"
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"