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  3. Son Dakika! Milli maç öncesi Türkiye'nin rakibi Karadağ'da koronavirüs şoku!

Son Dakika! Milli maç öncesi Türkiye'nin rakibi Karadağ'da koronavirüs şoku!

Son dakika!2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Milli Takım'ımızın mücadele edeceği Karadağ'da karşılaşma öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Hollanda'ya karşı ilk 11'de olan Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Son Dakika! Milli maç öncesi Türkiye'nin rakibi Karadağ'da koronavirüs şoku!

Son dakika haberi.. Türkiye'nin bu akşam Dünya Kupası Elemeleri G grubu son karşılaşmasında mücadele edeceği rakibi Karadağ'da flaş bir gelişme yaşandı. Karadağ Futbol Federasyonu, takımın forvet oyuncusu Uros Djurdjevic'in corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu haberin ardından yıldız futbolcu Türkiye karşısında forma giyemeyecek.

Son Dakika! Milli maç öncesi Türkiye'nin rakibi Karadağ'da koronavirüs şoku!

DJURDJEVİC AŞILANMAMIŞTI

Karadağ Futbol Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uros Djurdjevic, aşılanmamış oyunculara uygulanan normal bir prosedürün parçası olarak teste tabi tutuldu ve bu vesileyle yeni bir coronavirüsüün varlığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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