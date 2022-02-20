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  3. Son dakika | Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama! " İstenmeyen durumların doğmasını engellemek gerekir"

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama! " İstenmeyen durumların doğmasını engellemek gerekir"

Son dakika! Rusya - Ukrayna krizi hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Basında çıkan haberleri ihtiyatlı değerlendirmek gerekir" şeklinde konuştu.

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama! " İstenmeyen durumların doğmasını engellemek gerekir"

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belitti. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı Haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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