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  3. SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi"

SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi"

SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı bilgilendirmede terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu ifade ederek, son 6 yılda 18 bin 196 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi"

SON DAKİKA HABERİ... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulunarak "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerinde bulundu.

SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi

"TÜM İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Akar açıklamasında, "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi, barınaklarına, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde, nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz" dedi.

SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar, Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi

 

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