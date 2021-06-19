SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi" SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı bilgilendirmede terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu ifade ederek, son 6 yılda 18 bin 196 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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SON DAKİKA HABERİ... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulunarak "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerinde bulundu. "TÜM İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ" Bakan Akar açıklamasında, "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi, barınaklarına, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde, nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz" dedi.