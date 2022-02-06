Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı!
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kötü haber geldi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Bakan Akar, koronavirüse yakalandı.
Son dakika...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüse yakalandığını öğrenildi.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda;
"Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi...