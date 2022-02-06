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  3. Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı!

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kötü haber geldi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Bakan Akar, koronavirüse yakalandı.

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı!

Son dakika...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüse yakalandığını öğrenildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda;

 "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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