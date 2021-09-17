Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu'Koronavirüs aşısı testisleri şişiriyor' demişti! Gelen tepkiler sonrası ünlü oyuncudan Rose McGowan'dan Nicki Minaj'a destek17 Eylül 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Hayvan otlatıyordu! Yıldırım isabet eden emekli öğretmen yaşamını yitirdiAltay - Göztepe maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiYeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linkiİngiltere kapıları açtı mı? | İngiltere Türkiye kırmızı listeden çıkardı mı?Son dakika | Türkiye, kırmızı listeden çıktı! İngiltere Türkiye'yi karantina listesinden çıkardığını açıkladıBüyük tepki çekti! Celal Şengör'ün skandal sözlerinin yankıları sürüyorSaniye Atayman kimdir? Kaç yaşında? | Celal Şengör tokat açıklama videosu
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, P. Uzm. Çvş. Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"
 

.ff.jpg,

Açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT