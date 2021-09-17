Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, P. Uzm. Çvş. Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"



. ,

Açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.