Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu." denildi. Açıklamanın devamında bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatı ile vurulduğu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı teröristin ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

" Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."