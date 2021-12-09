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  3. Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu." denildi. Açıklamanın devamında bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatı ile vurulduğu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı teröristin ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi. 

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

" Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."

Tayfun Altuntaş
Editör
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