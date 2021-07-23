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SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Kaş'ta tekne battı!

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı Kaş'ın 161 mil Güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını duyurdu...

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Kaş'ta tekne battı!

SON DAKİKA...Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kaş'ın 161 mil Güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede "arama kurtarma sahası" ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

 

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