SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 9 PKk'lı etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.