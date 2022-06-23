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  3. Son dakika |Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a geçerken yakalandı

Son dakika |Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a geçerken yakalandı

Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 10 şahıstan 5'inin FETÖ üyesi, birinin de örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu açıkladı.

Son dakika |Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a geçerken yakalandı

Hudutlardaki denetimlerini artırarak yasa dışı geçişleri engellemeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan'a geçişleri engellemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yakalanan bir kişinin  FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen tespit edildi.

Son dakika |Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a geçerken yakalandı

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi."

Son dakika |Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a geçerken yakalandı

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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