Son dakika |Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a geçerken yakalandı

Hudutlardaki denetimlerini artırarak yasa dışı geçişleri engellemeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan'a geçişleri engellemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yakalanan bir kişinin FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen tespit edildi.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi."

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi. pic.twitter.com/q5l7uyyKoK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2022

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