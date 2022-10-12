Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Uzm.Çvş. İbrahim Han şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonlarında İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han'ın şehit olduğunu açıkladı.

Rukiye Karapunar
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Uzm.Çvş. İbrahim Han şehit oldu!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonlarında İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han'ın şehit olduğunu açıkladı. Şehit İbrahim Hah'ın 25 yaşında ve aslen Van Gevaşlı olduğu öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han'ın EYP'nin patlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verdi.

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