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  3. Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından F-35 açıklaması! ABD ile müzakereler devam edecek

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından F-35 açıklaması! ABD ile müzakereler devam edecek

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 savaş uçakları konusunda anlaşmazlıkların giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldığını duyurdu. Ayrıca müzakerelere devam edilmesi için iki tarafın mutabık kaldığı bildirildi.

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından F-35 açıklaması! ABD ile müzakereler devam edecek

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından F-35 açıklaması! ABD ile müzakereler devam edecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN F-35 AÇIKLAMASI

Öte yandan dün Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, F- 35 savaş uçakları konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceklerini dile getirerek şunları söyledi:

 "Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabii ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabii ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler… Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabii benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız."

Tayfun Altuntaş
Editör
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