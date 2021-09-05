Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Şimşek bölgesinde terör örgütü PKK'ya mensup 3 teröristin obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde ise eylem hazırlığındaki 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."