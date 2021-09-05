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  3. Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Şimşek bölgesinde terör örgütü PKK'ya mensup 3 teröristin obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde ise eylem hazırlığındaki 2  teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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