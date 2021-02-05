SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan açıklaması!
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan ile düzenlenen Ayrıştırma Usullerinin ele alındığı toplantılarıın dokuzuncusunun NATO karargahında sona erdiği ifade edildi.
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun, NATO Karargahı'nda tamamlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi." ifadelerine yer verildi.