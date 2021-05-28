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  3. Son dakika | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Son dakika | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Son dakika haberi... Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Son dakika | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Son dakika haberi... Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada  Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya kazandığı belirtildi.

Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?

Aerobik jimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Ayşe Begüm Onbaşı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Ayşe Begüm Onbaşı kimdir ? Kaç yaşında? Nereli?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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