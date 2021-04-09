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Son dakika | Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu!

Son dakika haberi... Milli sporcu Hakan Reçber, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Son dakika | Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu!
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