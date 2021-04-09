Son dakika | Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu!
Son dakika haberi... Milli sporcu Hakan Reçber, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Son dakika haberi... Milli sporcu Hakan Reçber, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Ayrıntılar geliyor...
HAKAN REÇBER KİMDİR?
Hakan Reçber, tekvando sporcusudur. 178 cm boyunda ve 63 kg'dır.
Hakan Reçber hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
Hakan Reçber kimdir? Nereli ve kaç yaşında?