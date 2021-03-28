Son dakika | Milli Takım'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!
Son Dakika... Milli Takım'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Yarın, Letonya maçı için yapılacak test sonrası futbolcuların durumu netlik kazanacak. Test sonuçlarının yeniden pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.
Son Dakika... NTV'de yer alan habere göre A Milli Takım'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maç sonrası İstanbul'a geri dönen A Milli Takım oyuncularına koronavirüs testi yapıldı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya Milli Takım'ını ağırlayacak olan A Milli Takım'da 3 futbolcunun belirti olmamasına karşın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Yarın, Letonya maçı için yapılacak test sonrası futbolcuların durumu netlik kazanacak.
Futbolcuların koronavirüs test sonuçlarının yeniden pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.
A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda karşılaşması öncesi Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.