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  3. Son dakika | Milli Takım'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Son dakika | Milli Takım'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Son Dakika... Milli Takım'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Yarın, Letonya maçı için yapılacak test sonrası futbolcuların durumu netlik kazanacak. Test sonuçlarının yeniden pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.

Son dakika | Milli Takım'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Son Dakika... NTV'de yer alan habere göre A Milli Takım'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maç sonrası İstanbul'a geri dönen A Milli Takım oyuncularına koronavirüs testi yapıldı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya Milli Takım'ını ağırlayacak olan A Milli Takım'da 3 futbolcunun belirti olmamasına karşın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Yarın, Letonya maçı için yapılacak test sonrası futbolcuların durumu netlik kazanacak.

Futbolcuların koronavirüs test sonuçlarının yeniden pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.

A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda karşılaşması öncesi Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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