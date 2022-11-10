Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu

Son dakika...Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde tarih belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Aralık ayında TBMM'ye geleceğini açıkladığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin çıkmasını milyonlarca vatandaş merakla bekliyor. İlk etapta 1.5 milyon kişinin faydalanması beklenen düzenlemenin ne zaman çıkacağı hakkında detaylar da netleşmeye başladı.

Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu

BAKANLIĞIN ÇALIŞMASINDA SONA GELİNDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'te söz konusu düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu

TORBA YASADA YER ALACAK

Meclise gelecek olan torba yasada EYT düzenlemesi ile birlikte memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin yanı sıra sözleşmeli personele kadro düzenlemesi de yer alacak. Kadro tercih eden personele maaş sınırlaması getirilmesi gündemde.

Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu

TARİH BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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