Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu açıkladı!

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon yüzde 3.08 artarak yıllık bazda yüzde 83.45'e yükseldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu açıkladı!

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verisini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada, "TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti." denildi.

Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu açıkladı!

EN AZ VE EN YÜKSEK ARTIŞ BELLİ OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu.

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EN ÇOK KONUT FİYATLARI ARTTI

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu

Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu açıkladı!

124 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİ YÜKSELDİ

2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu açıkladı!

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,92 olarak gerçekleşti.

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