Son dakika | Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Sosyal Medya Yasa Teklifi meclise sunuldu!

Son dakika! Sosyal Medya Yasa Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu bilgisi geldi. AK Parti ve MHP, dezenformasyonla mücadele yasasını da içeren teklifi TBMM'ye sundu.

Yasanın çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Her şeyden önce yalan haberin, dezenformasyonun yayılmasını, sistematik bir şekilde yaygınlaşmasını engelleyecek bir düzenlemeden söz ediyoruz. İkincisi, yoğunlukla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerine karşı sosyal ağ sağlayıcılarına, sosyal medya şirketlerine ve kullanıcılarına yönelik yeni düzenlemeler ve sorumluluklar gelmiş olacak. Üçüncüsü de internet haber sitelerine yine dezenformasyonu önleme adına bazı sorumluluklar getirilecek" ifadelerini kullanmıştı.