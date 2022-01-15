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  3. Son dakika | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! İçişleri Bakanlığından 81 ile yazı: Aşı yaptırmayanlar için PCR testi şartı kaldırıldı

Son dakika | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! İçişleri Bakanlığından 81 ile yazı: Aşı yaptırmayanlar için PCR testi şartı kaldırıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği yazıya göre aşı yaptırmayan vatandaşlardan istenen negatif PCR test şartı kaldırıldı. Buna göre vatandaşlar etkinlik, işyeri ve okullara test zorunluluğu olmadan girebilecek.

Son dakika | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! İçişleri Bakanlığından 81 ile yazı: Aşı yaptırmayanlar için PCR testi şartı kaldırıldı

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  PCR testlerinin sadece semptom gösteren kişilere yapılacağını söylemişti. Bu kapsamda tavsiye kararlarını İçişleri Bakanlığına iletti.

Son dakika | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! İçişleri Bakanlığından 81 ile yazı: Aşı yaptırmayanlar için PCR testi şartı kaldırıldı

TEST ŞARTI SONA ERDİ

Aşısız veya aşı süreci tamamlanmayan ve son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmemiş olan kişiler uçak, otobüs, tren ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema gibi etkinliklere katılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan personellere PCR testi şartı kaldırıldı. 

Son dakika | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! İçişleri Bakanlığından 81 ile yazı: Aşı yaptırmayanlar için PCR testi şartı kaldırıldı

BAKANLIKTAN 81 İLE YAZI

Bakanlık tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

- Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,
- Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."

Son dakika | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! İçişleri Bakanlığından 81 ile yazı: Aşı yaptırmayanlar için PCR testi şartı kaldırıldı

Tayfun Altuntaş
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