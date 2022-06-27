Son dakika! Milyonların gözü kulağı bu haberde! TİSK'ten asgari ücrete olumlu yanıt!

Asgari ücret zammı için bir yeni açıklama da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan geldi. TİSK'ten gelen açıklamada, işveren tarafı da asgari ücret zammına olumlu yanıt verdi. Sendika, asgari ücret zammı için toplanacak masada yer alacaklarını da açıkladı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamasının detayları...

"OLUMLU YAKLAŞACAĞIZ"

TİSK, işçilere yapılacak olan asgari ücret zammı için TİSK'in yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Konuya ilişkin "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." ifadeleri kullanıldı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Kabine Toplantısı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Toplantıda asgari ücret zammı için nasıl bir formül uygulanacağı da ele alınacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama merak konusu oldu.

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