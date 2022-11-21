Son dakika | Mısır Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan - Sisi görüşmesi sonrası açıklama!

Son dakika... Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi arasında yapılan görüşme hakkında açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Mısır Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan - Sisi görüşmesi sonrası açıklama!

2022 Katar Dünya Kupası'nın açılışı kapsamında bu ülkeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmişti. İki ülke liderleri 9 yıl sonra bir araya gelerek önemli bir adım atarken bu durum hakkında Mısır Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında," Erdoğan ve Sisi'nin Katar'daki el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak" denildi.

Son dakika | Mısır Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan - Sisi görüşmesi sonrası açıklama!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÖRÜŞME SONRASI KONUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile yaptığı görüşme hakkında şunları söyledi:

"Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."

Son dakika | Mısır Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan - Sisi görüşmesi sonrası açıklama!

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