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  3. Son dakika| Mısır ile yıllar sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Son dakika| Mısır ile yıllar sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır ile 2 günlük istikşafi görüşmelerin tamamlandığı ifade edildi.

Son dakika| Mısır ile yıllar sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır ile 2 günlük istikşafi görüşmelerin tamamlandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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