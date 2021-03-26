SON DAKİKA! Mısır'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika haberi... Mısır'da iki trenin çarpışması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

Mısır'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Sağlık Bakanlığı olayda en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.

Devlet televizyonu daha sonra bir açıklama yaparak kazanın korkunç etkilerini duyurdu. Yapılan açıklamada 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve 66 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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