SON DAKİKA! Mısır'da tren raydan çıktı, 100'den fazla yaralı var!
Son dakika... Mısır'ın Kalyubiye kentinde trenin raydan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre, 100'den fazla kişinin yaralandığı öğrenildi.
Son dakika... Mısır Demiryolları Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi. Kurum'un içinden, ismi bilinmeyen kaynaktan alınan bilgiye göre kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
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(AA)