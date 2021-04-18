SON DAKİKA! Mısır'da tren raydan çıktı, 100'den fazla yaralı var!

Son dakika... Mısır Demiryolları Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi. Kurum'un içinden, ismi bilinmeyen kaynaktan alınan bilgiye göre kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

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(AA)