Son dakika | Mısır'daki bir kilisede çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika! Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Mısır'daki bir kilisede çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika! Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.

Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

Son dakika | Mısır'daki bir kilisede çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yangının ayin esnasında, jeneratör patlaması nedeniyle çıktığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yerel basındaki haberlere göre, içinde kreş bulunan kilisede hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu değerlendiriliyor.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Mısır'daki bir kilisede çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı var!

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