Son dakika | Mısır'daki bir kilisede çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı var! Son dakika! Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri