SON DAKİKA! MİT duyurdu: Kanlı eylemlerin sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı yetkililerince yapılan açıklama, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.