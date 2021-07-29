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  3. Son dakika | MİT, Jandarma ve Emniyet'ten ortak operasyon! 2 PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika | MİT, Jandarma ve Emniyet'ten ortak operasyon! 2 PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika haberi... 2 teröristin Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi. Terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

Son dakika | MİT, Jandarma ve Emniyet'ten ortak operasyon! 2 PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika haberi... 2 teröristin Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde bilgi edinildi. Bu istihbarat üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Terör örgütü mensubu söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YABANCI UYRUKLU 2 KARDEŞ YAKALANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, MİT Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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