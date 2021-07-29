Son dakika | MİT, kırmızı bültenle aranan PKK üyesi Cimşit Demir'i yakaladı

Son dakika.. Terör örgütüne yaptığı operasyonlarla darbe vuran MİT, bu kez de İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir'in Irak’tan Avrupa'ya geçiş yapacağı belirlenince harekete geçti. Yapılan operasyonda Demir'in Irak'ın kuzeyinde geçerken yakalandı.

2009'DA ÖRGÜTE KATILMIŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Demir'in 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldığı, Tendürek Dağı kırsalından Irak'ın kuzeyine geçtiği belirlendi.

KANDİL BÜNYESİNDE YER ALIYORDU

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Kandil'de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014'te Suriye'ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil'de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edildi.