Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!

Son dakika... MİT'in operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, MİT, PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi.
ÖRGÜTÜN ŞEHİR YAPILANMASINDAYDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.
KIRSAL KADROLARDA YER ALDI
Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.
SAĞLIK KOMİTESİ SORUMLUSU GÖREVİNDEYDİ
Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.