Son dakika | MİT'ten başarılı SİHA operasyonu: Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde merkez komite üyesi "Haydar Varto" kod adlı Engin Karaaslan'ın içinde bulunduğu araca Kamışlı-Haseke anayolu Eli Fero mevkisinde SİHA operasyonu düzenlendi. Başarılı operasyonda, Karaaslan etkisiz hale getirildi.

EN ÜST DÜZEY TERÖRİST OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Öte yandan PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Karaaslan'ın, 1990'lı yıllarda Şam'da eğitim aldığı 2000'li yıllarda örgütün sözde Ermenistan temsilciliği faaliyetini yürüttüğü ifade edildi.

2019'dan bu yana Suriye'de bulunan terörist, örgütte bulunduğu süre içinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de sözde yöneticilik yaptı, çok sayıda eylem planladı.

Engin Karaaslan'ın, bugüne kadar Suriye'de etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA