31 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show TV'deBaşkent Doğalgaz halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Başkentgaz halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman 2021? YKS giriş yerleri açıklandı mı 2021? YKS giriş belgesi nasıl alınır?AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya acı günü!Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi...Estetikleri yine gündemde: Seda Sayan'ın son hali sosyal medyada olay oldu! Bakın kime benzetildi...SON DAKİKA! MİT'ten büyük operasyon: Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen yakalandı!Abduroziq kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?Beren Saat tatil sezonunu açtı! Düzgün fiziğiyle görenleri kendine hayran bıraktı!Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor! Görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! MİT'ten büyük operasyon: Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen yakalandı!

SON DAKİKA! MİT'ten büyük operasyon: Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen yakalandı!

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen'in yakalanarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

SON DAKİKA! MİT'ten büyük operasyon: Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen yakalandı!

Son dakika haberi... FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

SELAHATTİN GÜLEN KİMDİR?

Selahattin Gülen'in, terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu öğrenildi. 

Öğretmen olduğu bilinen ve Türkiye'den firar eden FETÖ’cü Selahattin Gülen'in Kenya'da yakalandığı öğrenildi.

Uzun yıllardır yurt dışında firarda olan Selahattin Gülen'in eşi Seriyye Gülen, 3 Mayıs’tan bu yana eşinden haber alamadığını söylemiş ve "Eşimin yakalandığını düşünüyorum." demişti. 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT