Son dakika | MİT'ten Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon: Örgütün sözde sorumlusu Nihat Gören öldürüldü

Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonla adından söz ettiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) örgütün kritik bir ismini daha öldürdü.

Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandıktan sonra Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenilen terörist Nihat Gören'in öldürüldüğü bilgisi verdi. Gören'in Kandil'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olduğu tespit edildi.

Öte yandan Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 4 PKK'lı terörist öldürüldü.