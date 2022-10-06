Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatının Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş etkisiz hale getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'ya 2001 yılında katılan terörist Hasan Demirtaş'ın Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde olduğunu belirledi. Harekete geçen MİT, başarılı operasyonuyla PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.

Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş etkisiz hale getirildi

CUMHURİYET SAVCISININ ŞEHİT EDİLMESİNE EYLEMİNE KATILMIŞ

Demirtaş'ın 2011 yılında Tunceli/Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve sivil bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılması dolayısıyla hakkında yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alındığı öğrenildi.

Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş etkisiz hale getirildiSon dakika | MİT'ten kritik operasyon: Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş etkisiz hale getirildi

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