SON DAKİKA! MİT'ten kritik operasyon! Terör örgütü üyeleri Mahiye Açık ve Roha Raci etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... Yetkililerce yapılan açıklamada, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci'nin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.