Son dakika! MİT'ten nokta operasyonu! PKK üyesi terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi!Son dakika! İstanbul'da öğrenciler, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak!Ece Seçkin’in başı dertte! Sapkın hayranından kezzap tehdidiSüper Loto sonuçları 14 Nisan 2022 Perşembe |14.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıSon dakika: 14 Nisan 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSeçim kulisleri sürerken Temel Karamollaoğlu'nun "ittifak" çıkışı gündeme oturdu! "İlk kez söylüyorum"Spor Toto 1.Lig:İstanbulspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Özcan Yeniçeri ceketini alıp İYİ Parti'den çıktı! "Kurucularından olduğum için pişmanım"Spor Toto 1.Lig:Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig:Keçiörengücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! MİT'ten nokta operasyonu! PKK üyesi terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi!

Son dakika! MİT'ten nokta operasyonu! PKK üyesi terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi!

Son dakika! Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyonu! PKK üyesi terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi!

Son dakikaTerör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.  Edinilen bilgiye göre, Hakkari Şemdinli'de PKK/KCK iş birlikçisi faaliyetinde olan Yılmaz hakkında "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan arama kaydı çıkarıldı.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyonu! PKK üyesi terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi!

Arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyonu! PKK üyesi terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT