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  3. Son dakika | MİT'ten PKK/KCK'ye büyük darbe: Hakan Ateş etkisiz hale getirildi

Son dakika | MİT'ten PKK/KCK'ye büyük darbe: Hakan Ateş etkisiz hale getirildi

Son dakika... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MİT'ten PKK/KCK'ye büyük darbe: Hakan Ateş etkisiz hale getirildi

Son dakika... Terör örgütüne operasyonlarıyla darbe vuran MİT, bir teröristi daha etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından verdiği bilgilere göre Irak'ın kuzeyinde 2015 Haziran ayından bu yana bulunan Hakan Ateş'i takibe alan MİT, örgüt mensuplarının yerini tespit etti.

Irak'taki Hakurk'a bağlı Birkim köyü yakınlarında 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla "Serdar Pir Avesta" kod adlı Ateş, etkisiz hale getirildi.

Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi.

Son dakika | MİT'ten PKK/KCK'ye büyük darbe: Hakan Ateş etkisiz hale getirildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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