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  3. Son dakika! MİT'ten nefes kesen Yunan casus operasyonu...

Son dakika! MİT'ten nefes kesen Yunan casus operasyonu...

Son dakika! Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Muhammed Amar Ampara'nın TSK unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı öğrenildi.

Son dakika! MİT'ten nefes kesen Yunan casus operasyonu...

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'nın, MİT tarafından yakalandığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, yaptığı araştırmalar sonucu EYP'nin Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye’ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Son dakika! MİT'ten Yunan casus operasyonu...

EDİNDİĞİ BİLGİLERİ YUNAN İSTİHBARATINA AKTARDI

Yunan casusu Ampara'nın Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlendi. MİT'in operasyonuyla yakalanan Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ’ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EYP’nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.

Son dakika! MİT'ten Yunan casus operasyonu...

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