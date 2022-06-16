Son dakika! Motorine bir zam daha geldi! Cuma günü pompalara yansıyacak

17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

30 TL'YE DAYANDI

Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Zamla birlikte motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselmiş oldu.

Motorine dün de 1 lira 27 kuruş zam gelmişti.

BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.

16 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LPG FİYATLARI

26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlanmıştı. Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı ile pompa fiyatlarına yansımıştı. Son LPG zammı 11 Haziran geçesi itibariyle yapıldı.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL