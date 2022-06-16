Son dakika| Kandilli duyurdu! Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!Devlet Bahçeli YKS'ye girecek gençlere seslendi! Üniversite sınavı kalkıyor mu? Sözleri öğrencileri heyecanlandırdı!Yeni Recep İvedik'ten ilk kareler! İzleyenleri bu sefer köylü Recep güldürecekSon dakika | 6 - 12 Haziran 2022 Türkiye Haftalık Koronavirüs Tablosu belli oldu!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı ile asgari ücreti görüşüyor!Son dakika! Motorine bir zam daha geldi! Cuma günü pompalara yansıyacakTuzla'da Kariyer ve İstihdam Fuarı başladıEbru Şancı, kocası Alparslan Öztürk hakkında yaptığı itirafla hayrete düşürdü! "Para karşılığında kadınlarla..."Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları yüzde 27 arttı!ORC Araştırma'nın son seçim anketi 6'lı masayı ortadan ikiye bölecek! En samimi muhalefet lideri soruldu, sonuçlar Kılıçdaroğlu'nu dumur edecek!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Motorine bir zam daha geldi! Cuma günü pompalara yansıyacak

Son dakika! Motorine bir zam daha geldi! Cuma günü pompalara yansıyacak

17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Son dakika! Motorine bir zam daha geldi! Cuma günü pompalara yansıyacak

17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

30 TL'YE DAYANDI

Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Zamla birlikte motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselmiş oldu.

Motorine dün de 1 lira 27 kuruş zam gelmişti.

Son dakika! Motorine bir zam daha geldi! Cuma günü pompalara yansıyacak

BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.

Son dakika! Motorine bir zam daha geldi! Cuma günü pompalara yansıyacak

16 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LPG FİYATLARI

26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlanmıştı. Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı ile pompa fiyatlarına yansımıştı. Son LPG zammı 11 Haziran geçesi itibariyle yapıldı. 

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT