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  3. Son dakika | MSB acı gelişmeleri duyurdu! Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit oldu

Son dakika | MSB acı gelişmeleri duyurdu! Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit oldu

Son dakika... Milli Savuma Bakanlığı, Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika | MSB acı gelişmeleri duyurdu! Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından  Irak’ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarının bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı 18 Nisan'da başlatılan Pençe - Kilit Operasyonu'na sürüyor. Çatışmalar şiddetlenirken Milli Savunma Bakanlığı 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşlarımız P.Tğm. Bekir Can KEREK, P.Uzm.Çvş Furkan GÖK ve P.Uzm. Çvş Kubilay ÇON şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Son dakika | MSB acı gelişmeleri duyurdu! Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Con şehit oldu Son dakika | MSB acı gelişmeleri duyurdu! Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Con şehit oldu Son dakika | MSB acı gelişmeleri duyurdu! Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Con şehit oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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