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  3. Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Ankara'da silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Ankara'da silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara Şereflikoçhisar bölgesinde silah kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Ankara'da silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yapılan açıklamada, "Ankara / Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." 

2 GÜNDE 3 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı yolu açılması çalışmalarında çığ düşmüş ve 2 asker şehit olmuştu. Son 2 günde şehit sayımız 3'e yükseldi.

MSB'den acı haber! 1 asker çığ düşmesi sonucu şehit olduMSB'den acı haber! 1 asker çığ düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Ali Özdemir'in ailesine şehadet haberi verildiHakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Ali Özdemir'in ailesine şehadet haberi verildi

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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